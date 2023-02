Twee ziekenhuizen in Istanboel ontruimd wegens structurele schade na aardbeving

De patiënten zullen overgebracht worden naar een ander ziekenhuis, zegt de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. De ontruiming zal enkele dagen in beslag nemen. Het gaat om de Cerrahpaşa- en Kağıthane-ziekenhuizen.

Een groot deel van het Cerrahpaşa-complex is niet veilig gebleken bij een inspectie. Onder andere 800 bedden voor interne geneeskunde en chirurgie, 32 operatiekamers en intensive care- en dialyseafdelingen werden getroffen. In totaal kan 105.000 vierkante meter van de gebouwen niet meer worden gebruikt.

Bij de aardbeving vielen in Turkije meer dan 44.000 doden. In buurland Syrië gaat het om 5.900 doden. In totaal zijn bijna 29 miljoen mensen in beide landen door de ramp getroffen.