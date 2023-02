Lichaam aangetroffen in woning in Eeklo, politie en parket voeren onderzoek

De woning in de Molenstraat werd afgesloten door politielinten. — © EMT

In de Molenstraat in Eeklo werd dinsdag een levenloos lichaam gevonden in een woning. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam samen met de lokale politie ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Het is momenteel nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. In de loop van de week moet onderzoek van de wetsgeneesheer en het labo meer duidelijkheid scheppen.