Voor net geen 3.700 euro achterstallige belastingen geïnd bij controles

Borgloon/Kortessem

Bij controles in de PZ kanton Borgloon is voor 3.685 euro aan achterstallige belastingen geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. De 40 voertuigen die door de politie werden gecontroleerd, waren in orde. Een bromfiets bleek te zijn opgedreven en werd getakeld. Een bestuurder testte positief op drugs. Hij gebruikte bovendien zijn gsm tijdens het rijden en had een verboden wapen bij. Er werden de nodige pv’s opgesteld.

De controles gebeurden op de N20 in Kortessem en de N79 in Borgloon. mm