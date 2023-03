Haar moeder pushte haar om op haar zestiende topless te poseren voor de krant: nu krijgt Samantha Fox (56) eigen Netflix-serie

Samantha Fox (56), die op haar zestiende topless op pagina 3 van de Britse krant ‘The Sun’ stond, krijgt volgend jaar een Netflix-serie. Daarin is veel te vertellen: over de Amerikaanse superster die haar in de toiletten lastigviel, over een fan die dreigde zelfdoding te plegen, over haar vader/manager die haar geld stal en over haar moeder die haar pushte haar topje uit te trekken.