Leen Dendievel zweert bij steunzolen die haar bekken redden. Wat doen die zolen precies? En wanneer heb je ze nodig?

Actrice en auteur Leen Dendievel heeft hakken afgezworen. Ze draagt enkel nog platte schoenen met steunzolen erin. En daarvoor is haar bekken haar bijzonder dankbaar. Steunzolen hebben niet bepaald een supersexy imago, maar wat doen ze precies met je voeten en de rest van je lijf? Kunnen ze ook in schoenen die niet uit de kast van je bomma lijkten te komen? En zit je er altijd aan vast eens je ermee begint? We leggen podologen tien vragen voor.