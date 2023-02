Ster van Zuid-Limburg wordt vierdaagse en steekt grens over

Dinsdagavond is in het Hoeseltse hoofdkantoor van hoofdsponsor Trixxo de 44ste editie van de Ster van Zuid-Limburg voorgesteld. De legendarische rittenkoers voor junioren prijkt dit jaar op de UCI-kalender, groeit uit tot een vierdaagse en kent voor het eerst een openingstijdrit op Nederlands grondgebied.

Vorig jaar stond de Ster van Zuid-Limburg in het teken van de machtsoverdracht. Wielerclub De Lustige Trappers nam na 42 edities de organisatie van Limburgs oudste juniorenmeerdaagse over uit handen van drijvende kracht Omer Bovy. Eén jaar later tekenen de eerste accentverschuivingen zich af: vier in plaats van drie dagen, een uitstap buiten de landsgrenzen en een verdere internationalisering van het deelnemersveld. Ex-prof en huidig Jumbo-Visma-ploegleider Maarten Wynants wordt peter van de wedstrijd.

“Gedurende het verlengde paasweekend van 7 tot en met 10 april ontvangen we liefst tien buitenlandse teams van zes renners”, verklapte organisator Erik Stevens. “Tweeënzeventig teams stelden zich kandidaat, 25 ploegen kregen een uitnodiging in de bus. Daaronder vier Nederlandse teams, één Franse équipe, twee Engelse en Deense ploegen en de nationale selectie van Polen.”

Tom Dumoulin Bike Park

Het bonte gezelschap krijgt tijdens de 44ste editie vier koersdagen voor de wielen.

“Een primeur in de rijkgevulde geschiedenis van de Ster is de openingstijdrit op Nederlandse bodem”, benadrukte Stevens. “Binnen de contouren van het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen strijden de junioren 5,8 kilometer lang tegen het uurwerk. Een dag later staat de etappe Mopertingen-Hoeselt geprogrammeerd. Op paaszondag wacht de op papier makkelijkste rit. Die leidt van Hoeselt naar de Lanakense deelgemeente Neerharen. De koninginnenrit hebben we opgespaard voor de slotdag. Wie nog tijd wil goedmaken, kan gebruikmaken van de drievoudige beklimmingen van de Slingerberg, Keiberg en Muur van Spouwen”, besloot Stevens.

Vorig jaar ging de eindzege naar de Deen Tobias Svarre. Hij volgde huidige profs als Dylan van Baarle, Jasper Philipsen, Fred Wright, Matthias Skjelmose Jensen en Arnaud De Lie op de erelijst op. (roro)

Rittenschema: Vr. 7/4 Rit 1 Individuele tijdrit in Sittard-Geleen (5,8 km), Za. 8/4 Rit 2 Mopertingen-Hoeselt (119,4 km), Zo. 9/4 Rit 3 Hoeselt-Neerharen (113 km), Ma. 10/4 Rit 4 Neerharen-Mopertingen (122,7 km)