Genkse U19 spelen in Madrid voor bijna ... 20.000 (!) Atlético-fans

De Genkse selectie dinsdagmiddag in het Civitas Metropolitano. — © Dominique Vaes

Via een stuntzege tegen Juventus in de play-offs van de Youth League trakteerden de Genkse U19 zichzelf op een onvergetelijke trip naar Atlético Madrid. Woensdagavond (19 uur) wacht een achtste finale in het imposante Civitas Metropolitano-stadion voor, u leest het goed, 20.000 thuisfans. Vijf dingen die u moet weten over de clash in de Youth League.

1. Match in Civitas Metropolitano

Net als KRC Genk koestert Atlético Madrid zijn geroemde jeugdwerking. Omdat het Europees avontuur van het eerste elftal strandde in de poules van de Champions League, mogen de U19 woensdag uitzonderlijk aantreden in het Civitas Metropolitano-stadion, dat 67.703 toeschouwers kan herbergen. De 58.000 abonnees van de club kunnen een gratis ticket reserveren, dat hadden dinsdagochtend al ruim 16.000 fans gedaan. Er wordt verwacht dat de kaap van 20.000 nog gerond kan worden.

Genk-coach Sébastien Pocognoli kijkt ernaar uit en ziet die uitzonderlijke omstandigheden zelfs als een voordeel. “Het zal voor meer stress zorgen bij de thuisploeg dan bij ons. Zij zullen de hoge verwachtingen moeten inlossen. Ons Europees avontuur is nu al een groot succes, wij hebben hier niks te verliezen.”

De Genkse spelersgroep maakte dinsdagnamiddag al een wandeling in het stadion, waarna er getraind werd op de jeugdacademie van Atlético.

Genk-coach Sébastien Pocognoli.

2. Fernando Torres en zijn opvolger

Pocognoli staat langs de zijlijn tegenover een levende legende. Thuiscoach Fernando Torres (38) is auteur van 300(!) officiële goals voor onder meer Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea, AC Milan en de Spaanse nationale ploeg. “Ik kijk niet zozeer uit naar de ontmoeting met de voormalige wereldvedette, wel naar de confrontatie met een andere speelstijl”, aldus Pocognoli. “Terwijl Juventus uitging van zijn offensief geweld, rekent Atlético het liefst op zijn organisatie en snelle omschakeling. Het wordt boeiend om te zien hoe wij daarmee kunnen omgaan.”

Opvallend: de sterspeler van het team van Fernando ‘El Nino’ Torres luistert naar de naam Adrian… Nino. De 18-jarige rechtsbuiten maakte al zeven goals in zes Youth League-matchen en is de eerste speler die in elk Europees groepsduel scoorde. Hij zit in de competitie ook al aan meer dan 20 stuks en tekende onlangs een contract tot 2027.

Fernando Torres (m.) is coach van de Atlético-jonkies. — © EPA-EFE

3. Boeiende mix van Jong Genk en U16

Pocognoli vertrok dinsdagochtend met een stevige selectie van 21 spelers naar Madrid. Voor het eerst dit seizoen vaardigt Racing een elfkoppige delegatie van Jong Genk af. Met doelman Chambaere, maar ook aanvoerder Rommens, Martens, Al Mazyani, Swerts (terug uit schorsing), Bangoura, Akpan, Caicedo, Rotundo, Arabaci en pas 17-jarige Nuozzi, die zondag nog scoorde in Deinze. Verder nog spelers van de U18 (Pieklak, De Boeck, Kongolo, Mirisola) en liefst zes 15-jarigen van de U16 (Karetsas, Bafdili, Da Costa, Decresson, Cauwel, Manguelle). Onder het gekende motto: alleen kwaliteit telt. Wie goed genoeg is, is oud genoeg.

Het vijftal van de Genkse U16.

4. Winnaar naar AC MIlan

Atlético Madrid plaatste zich rechtstreeks voor deze achtste finales, die in één wedstrijd worden afgewerkt, dankzij een eerste plaats (15/18) in hun Champions League-poule. Daarin verloren ze hun enige match thuis (1-2) tegen…Club Brugge. “We hebben daarvan de beelden ontleed”, zegt coach Pocognoli. “Het is een heel stevige tegenstrever, een mix van Atlético B en de U19.”

De winnaar van Atlético Madrid - KRC Genk trekt op 14 of 15 maart naar AC Milan, dat dinsdagmiddag thuis het Oekraïense Ruh Lviv met 1-0 versloeg.

5. Weerzien met Yannick Carrasco

In Madrid staat ook een ontmoeting gepland met Atlético-vedette Yannick Carrasco. De 29-jarige Rode Duivel speelde tussen 2005 en 2010 bij de jeugd van KRC Genk en blikt ondanks zijn vroeg vertrek naar Monaco steeds met veel plezier terug op zijn opleiding. In 2013 was hij één van de eregasten op de officiële opening van de vernieuwde Jos Vaessen Academy. Zaterdag speelt Carrasco tegen Sevilla zijn 250ste officiële match voor Atlético.

Yannick Carrasco. — © AFP

De wedstrijd Atlético Madrid - KRC Genk is woensdagavond vanaf 18.30 uur live te volgen met tekstupdates op hbvl.be