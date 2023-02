Een skatepark op de speelplaats: school laat leerlingen vanaf nu skaten tijdens de pauze

Een voetbal-, volleybal- en basketveldje was er al, maar Sint-Bavo heeft nu ook een skatepark. De school aan de Reep in Gent schakelde een gespecialiseerde skateparkbouwer in om enkele quarter pipes en rails te bouwen op de grote binnenkoer van het schoolgebouw.

Leerlingen kunnen zich inschrijven voor skatelessen tijdens de middagpauze en er komen vrije momenten waarop iedere leerling het park mag gebruiken, zowel beginners als ervaren skaters.

“Er worden duidelijke afspraken gemaakt en veiligheidsmateriaal is verplicht”, zegt directrice Hilde Allaert. “Op Sint-Bavo wordt sport en beweging hoog in het vaandel gedragen. Skateboarden stond op het programma van de vorige Olympische spelen in Tokio. We gaan het op een gestructureerde en veilige manier als volwaardige sport aanbieden.” (Lees verder onder de foto)

© Sint-Bavohumaniora

Naast het skatepark wordt ook een fitnesstuin aangelegd met toestellen. De school moedigt al langer leerlingen aan om te sporten. “Naast het educatieve aspect, staat het welzijn van leerlingen en het promoten van een gezonde levensstijl centraal”, zegt Allaert. “En niet enkel tijdens de lessen, maar ook tijdens pauzes en middagactiviteiten. We willen beweging promoten tussen de verschillende lessen door.”

De school heeft ook rustige zithoekjes, schaaktafels en een eigen radio Bavo, met podcasts gemaakt door leerlingen. “We willen leerlingen de kans te geven hun middagpauze zinvol in te vullen en vermijden dat ze alleen met hun smartphone bezig zijn in plaats van met elkaar.”