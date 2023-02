Minstens duizend tractoren trekken vrijdagochtend vanuit provincies richting Brussel

Minstens duizend tractoren trekken vrijdag in alle vroegte richting Brussel, om actie te voeren tegen het landbouwbeleid van de Vlaamse regering. In het centrum van de hoofdstad zullen ze al gauw een stoet van 10 kilometer lang voeren.

De tractoren vertrekken vanuit de verschillende Vlaamse provincies. Ze trekken richting Brussel via secundaire wegen. Snelwegen zijn verboden voor de landbouwvoertuigen.

Het is volgens de organisatoren de bedoeling om 12:00 uur te verzamelen aan de Brusselse Havenlaan. Om 11:30 uur gaan ze alvast massaal claxonneren. Vanaf de Havenlaan gaat het onder politiebegeleiding naar de Kleine Ring. Met minstens duizend tractoren geeft dat al gauw een stoet van 10 kilometer. Tussen 14:00 uur en 14:30 uur vertrekken de landbouwers uit Brussel.

De land- en tuinbouwers - gesteund door Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agrovrouwen - trekken aan de alarmbel. Het stikstofakkoord zoals het nu voorligt, veroorzaakt een “sociaaleconomisch bloedbad” in de landbouwsector, waarschuwen ze. Ze eisen een grondige bijsturing van het stikstofakkoord.

De landbouwers vragen ook dat het Vlaams Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onmiddellijk wordt goedgekeurd. Zolang er geen duidelijkheid is over de regels die worden vastgelegd in dat GLB, kunnen landbouwers niet starten met hun veldwerkzaamheden en teelten.