Takeaway tip. In Zutendaal eet je de heerlijke sushi van Eve: “Wil mijn liefde voor Aziatisch eten delen”

Eve Kotprom werkte in een Aziatische supermarkt waar ze de collega’s regelmatig trakteerde op zelfgemaakte sushi en Thaise gerechten. De reacties waren zo positief dat zélfs haar baas zei dat ze iets moest doen met haar kooktalent. Zo startte ze Kru Eve Asian cuisine in Zutendaal.

“Ik postte regelmatig foto’s van de gerechten die ik kookte en kreeg daar heel goede reacties op”, legt Eve Kotprom uit. “In mijn dorp waren er amper afhaalmogelijkheden: je vond er enkel een frituur en kebabzaak. Zo startte ik in bijberoep met afhaalsushi: eerst met een kleine en grote schotel. Nu maken we verschillende porties en ook andere - voornamelijk Thaise - gerechten. Onze zaak is in de coronacrisis enorm gegroeid. Vandaag werken we met acht personen bij Kru Eve”, vertelt Eve van Kru Eve, wat Thais is voor juf Eve. “Momenteel kan je bij ons enkel afhalen, maar in onze toekomstige nieuwbouwzaak willen we ook enkele tafeltjes voorzien voor een snelle hap.”

© Kru Eve

Vooral de sushi van Kru Eve is enorm populair. “We maken zowel warme als koude sushi. We maken ook alles vers op bestelling, er wordt hier geen sushi op voorhand gemaakt die uren in de koelkast liggen.”

Daarnaast kan je in Zutendaal ook terecht voor een uitgebreide kaart met Thaise en enkele andere Aziatische gerechten. “Het is vooral fijn om met anderen mijn liefde voor de Aziatische keuken te delen”, besluit de Thaise chef.

Kru Eve, Kempenseweg 79 in Zutendaal. Open: wo en do 11-20 uur en vrij, za en zo 11-20.30 uur. Info & bestellen: www.kru-eve.be