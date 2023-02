Acteur Tom Sizemore (61) zal niet meer ontwaken uit coma: “Familie beslist over levenseinde”

De Amerikaanse acteur Tom Sizemore (61) zal niet meer wakker worden. Dat droevige nieuws meldde zijn manager Charles Lago maandagavond aan CNN. Sizemore, bekend van films als Saving Private Ryan en Heat, werd eerder deze maand opgenomen in het ziekenhuis door een verwijding van een ader in de hersenen.

“Vandaag hebben de dokters zijn familie laten weten dat er geen hoop meer is en ze hebben geadviseerd een besluit te nemen over het beëindigen van het leven’, zo luidt de verklaring van Lago. “De familie beslist nu over zaken rondom het levenseinde en zal woensdag met een nieuwe verklaring komen.”

Sizemore belandde eerder deze maand op intensieve zorgen door een zogenaamd hersenaneurysma, een gevolg van een herseninfarct. De 61-jarige acteur sukkelt al langer met verslavingen en werd meermaals opgepakt voor drugsbezit.

Hij is vooral bekend van zijn rol als sergeant Mike Horvath in de WOII-film ‘Saving Private Ryan’. Daarnaast speelde hij onder meer ook mee in films als ‘Pearl Harbor’ en ‘Heat’. Meer recent was hij nog te zien in de series ‘Twin Peaks’ en ‘Cobra Kai’.