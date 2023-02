Transvrouw in Schotland veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor verkrachting

In Schotland is een transvrouw veroordeeld tot acht jaar cel voor twee verkrachtingen. Die feiten speelden zich af voor ze in transitie ging. De zaak leidt tot controverse, nu de vraag zich stelt of de vrouw haar straf in een mannen- of vrouwengevangenis moet uitzitten.

De 31-jarige vrouw is vorige maand al schuldig bevonden voor de verkrachting van twee vrouwen in 2016 en 2019. Tijdens het proces is ze blijven volhouden dat het ging om seks met wederzijdse toestemming.

Ze is veroordeeld tot acht jaar cel, maar wordt daarna nog drie jaar in observatie gehouden omdat het risico op recidivisme groot is, oordeelde een rechter in Edinburgh.

Vrouwengevangenis

De vrouw werd eerder tijdelijk ondergebracht in een vrouwengevangenis, maar dat lokte heel wat verontwaardiging uit bij het publiek en de politiek in Schotland en het Verenigd Koninkrijk. Critici zijn bezorgd over de veiligheid van de andere gevangenen. De Schotse autoriteiten besloten daarop dat ze haar straf in een mannengevangenis zal moeten uitzitten.

De controverse komt er net na de goedkeuring van de omstreden transgenderwet. Die maakt het makkelijker om voor de wet van geslacht te veranderen, maar Londen heeft een veto uitgesproken tegen de wet. Schotland is het eerste land van het Verenigd Koninkrijk dat met een dergelijke wet komt, inclusief het schrappen van de noodzaak van een medische diagnose en een verlaging van de minimumleeftijd van 18 naar 16 jaar.

Voormalig premier Nicola Sturgeon kreeg heel wat kritiek omdat ze zich niet duidelijk uitsprak over de manier waarop er in dit soort gevallen omgegaan moet worden met mensen die van geslacht zijn veranderd. Sturgeon stapte midden februari op en verwees onder meer naar de ophef die was ontstaan na de goedkeuring van de transgenderwet in de toelichting bij haar ontslag.