Het zit Soudal Quick-Step echt niet mee: Fabio Jakobsen duikt het decor in tijdens GP Le Samyn

De GP Le Samyn van Fabio Jakobsen verliep niet van een leien dakje. De Nederlandse spurtbom van Soudal Quick-Step viel samen met ploegmaat Martin Svrcek en belandde in de bosjes. Jakobsen klauterde na enige tijd toch weer op de fiets, nadat hij eerder in de koers kwam hij ook al ten val. Maar zijn koers was meteen voorbij en dus alweer een domper voor de troepen van Patrick Lefevere, die in het openingsweekend teleurstelden.