Onze tv-tips: een gevaarlijke man, een gevaarlijke stad en een donker verhaal

Poetin en het Westen

NPO2, woe, 23.05u

Een jaar na de Russische invasie van Oekraïne laat deze docuserie zien hoe het Westen al langer worstelt met het leiderschap van Vladimir Poetin. De inname van de Krim, de dramatische interventie in Syrië en het gebruik van een dodelijk zenuwgas op Britse bodem; elke aflevering laat zien hoe Poetin het Westen in verwarring bracht, en hoe hij de touwtjes in handen heeft.

No-Go Zones - The Worlds Toughest Places

VTM2, woe, 22.40u

Ghost town in Zuid-Afrika is een van de gevaarlijkste regio’s ter wereld. De leden van de Ugly Americans-bende zwaaien hier de plak. Wie hier niet moet zijn, blijft beter weg. Zelfs politie en hulpverleners laten deze straten links liggen. De cameraploeg slaagde met veel moeite erin om beelden te maken van een plek die velen allang hebben opgegeven.

Missing Children

Canvas, woe, 22.45u

Door haar interesse in de lokale geschiedenis ontdekt de Ierse Catherine Corless dat er tussen 1925 en 1961 in een tehuis 796 kinderen stierven. Lichamen werden begraven in een watertank, in opdracht van de nonnen die het centrum runden. Andere kinderen werden tegen de wil van de moeder afgestaan. Deze documentaire vertelt het verhaal van enkele kinderen die het tehuis hebben overleefd. (tove)