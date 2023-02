Streep door rekening van bondscoach Tedesco: geen Rode Duivels voor Youri Tielemans door enkelblessure

Tielemans verliet na de wedstrijd het stadion op krukken. Bij nader onderzoek kwamen geen breuken aan het licht, zoals aanvankelijk werd gevreesd. Wel bleken de ligamenten van Tielemans’ linkerenkel geraakt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tielemans was tegen Arsenal op het uur als invaller op het veld gekomen. De interlands met de Rode Duivels van volgende maand, op 24 maart in Zweden (EK-kwalificaties) en op 28 maart in Duitsland (vriendschappelijk), lijken dus moeilijk haalbaar.