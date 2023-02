Josiane woonde 20 jaar in Egypte, nu opent ze op haar 61ste opnieuw schoonheidssalon in Tongeren

Twintig jaar lang woonde de Tongerse Josiane Picard (61) in Egypte, waar ze drie schoonheidssalons runde. Nu keert ze terug naar haar roots in Tongeren om op haar 61ste een nieuw beautysalon te openen. “Egypte is voor mij geen land om op pensioen te gaan. Ik wil ook nog niet stoppen met werken.”

Josiane Picard (61) is afkomstig uit het Tongerse Koninksem. Na haar opleiding als regentes schoonheidszorg ging ze aan de slag als lerares in het KTA2 in Tongeren. Na enkele jaren opende ze haar eigen schoonheidssalon in Borgloon. Na 15 jaar hield ze het daar voor bekeken en versaste ze naar Egypte. “Daar heb ik drie schoonheidssalons geopend met in totaal 20 personeelsleden”, vertelt Josiane. “Die heb ik zelf moeten opleiden, want in Egypte bestaan daar geen scholen voor. Ze leren er een stiel door te kijken.”

Na twintig jaar in Egypte is Josiane nu teruggekeerd naar België. “Onze zoon is naar hier gekomen om in Amsterdam geneeskunde te studeren en Egypte is voor mij geen land om op pensioen te gaan”, zegt de Tongerse. “Ik wil trouwens ook niet stoppen met werken. Daarom begin ik hier, op mijn 61ste, gewoon opnieuw met een beautysalon. Het voelt voor mij als thuiskomen. Al onze familie woont hier en Tongeren is nog altijd hetzelfde. De drie zaken in Egypte zijn trouwens ook nog open.”

Kruiden

In het herenhuis in Tongeren, waar Josianes nieuwste schoonheidssalon gevestigd is, kan je terecht voor huidverjonging en huidverbetering. Alles op natuurlijke basis, want Josiane werkt alleen met kruiden. Ze heeft zich gespecialiseerd in bindweefselmassage. “Hierdoor activeer je de eigen huidprocessen”, legt Josiae uit. “Het komt van binnenuit. Als je je goed voelt, straal je dat uit en krijg je meer zelfvertrouwen. Daarnaast kan je hier ook terecht voor manicure, pedicure en ontharing.”

Schoonheidsinstituut JP opent op zaterdag 11 maart de deuren in de Kielenstraat 14 in Tongeren.

Schoonheidsinstituut, 0470/18.48.35, www.schoonheidsinstituutjp.be