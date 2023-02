GEMEENTERAAD. Gemeente Lummen zoekt personeel: “Onze ICT’er werd als het ware weggekocht”

Lummen

Personeelsverloop: De gemeente is hoogdringend op zoek naar een nieuwe ICT’er. Schepen Dirk Snyers: “Onze ICT’er werd als het ware weggekocht. We hopen een nieuwe te vinden voor december, maar dat zal niet makkelijk zijn. Het is een knelpuntberoep en iedereen vist in dezelfde vijver en we willen niet aan de hand krijgen wat onder andere in Antwerpen gebeurde. Daarom zoeken we eerst iemand die tijdelijke externe ondersteuning kan bieden. Daarom kiezen we wegens hoogdringendheid voor de tijdelijke ondersteuning van 40 werkdagen door Cipal, want zij hebben veel expertise op dat vlak”, aldus Snyers. An Goijens stelde zich vragen bij het hoge tarief. “Dat bedraagt 106 euro per uur en het gaat dus over 30.000 euro voor ondersteuning op korte termijn”, maar volgens Snyers is dat het gangbare tarief. Volgens burgemeester Luc Wouters wordt volgende week bekeken of er een samenwerking mogelijk is met Herk-de-Stad en Halen. Op de vraag van Ine Geerts (Vooruit) wat er gedaan werd aan het grote personeelsverloop reageerde schepen van personeel Rita Moors (N-VA) dat de resultaten van de enquête ‘Welzijn op het werk’ binnenkort bekend zijn. “Ook onze bestuurskrachtanalyse over de dienstverlening is belangrijk en we willen een aantrekkelijkere werkgever zijn dan de omliggende gemeenten”, zegt Moors. Ook werd er tijdelijke ondersteuning gezocht voor de dienst Omgeving, Financiën, Ruimte. Jeffrey Mardulier (Vooruit) reageerde dat het wel een hele lijst is. “Ik vind dit jammer en ben niet overtuigd dat mensen bij ons vertrekken omdat ze elders meer verdienen.”

Fietspaden: “De Lummense fietspaden liggen er netjes en verzorgd bij”, onderlijnde burgemeester Luc Wouters (cd&v). “Bijna drie jaar geleden werd een uitgebreid bestek opgesteld en 1 keer per maand worden alle gemeentelijke fietspaden geveegd. We hebben liefst 81,5 km fietspaden en met onze eigen kleine veegwagen kunnen we dat niet aan. Nu schrijven we een nieuw bestek uit voor 3 jaar en iedereen kan inschrijven. De kostprijs per jaar bedraagt 50.000 euro en vanaf nu zullen de fietspaden 10 keer per jaar geveegd worden, ook langs de gewestwegen. Daarom krijgen we van het gewest een vergoeding van 10.000 euro per jaar.

Mantelzorgtoelage: Dit gemeentelijke reglement wordt aangepast volgens schepen van Zorg Heidi Lamotte (cd&v): “We zetten erg in op mantelzorg, maar toch is er een daling in onze gemeente. Volgens het reglement van 2009 moesten de zorgbehoevende bejaarden en de mantelzorger in Lummen wonen. Vanaf nu moet de mantelzorger geen Lummenaar meer zijn, maar elke aanvraag wordt individueel bekeken om misbruiken te voorkomen”, aldus schepen Lamotte.