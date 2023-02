Zorgen om LeBron James: NBA-superster mogelijk wekenlang aan de kant

De New York Knicks hebben maandag in de NBA de scalp genomen van Boston: 109-94. Door de nederlaag moeten de Celtics hun leidersplaats in de Eastern Conference afstaan aan Milwaukee. Volgens verschillende Amerikaanse media moeten de LA Lakers het enkele weken stellen zonder sterspeler LeBron James.

De Knicks lieten hun zesde opeenvolgende zege optekenen. Julius Randle en Immanuel Quickley waren alle twee goed voor 23 punten in Madison Square Garden.

Met 44 zeges en 18 nederlagen moeten de Celtics in het Oosten Milwaukee (43z-17n) laten voorgaan. New York (36z-27n) is vijfde.

Twee plaatsen verder staat Miami (33z-29n), dat het met 99-101 haalde van Philadelphia, derde met 39 overwinningen in 60 matchen. Jimmy Butler blonk uit bij de Heat met 23 punten en 11 rebounds. Bij de 76ers was Joel Embiid goed voor 27 punten en 12 rebounds.

Verschillende Amerikaanse media melden verder dat LA-Lakers ster LeBron James enkele weken buiten strijd is met een blessure aan de rechtervoet. De topschutter aller tijden in de NBA blesseerde zich zondag in het duel met Dallas.