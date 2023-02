Carlos Alcaraz bevestigt deelname aan Hopman Cup

De Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer twee van de wereld, zal deelnemen aan de Hopman Cup tennis (19-23 juli) in het Franse Nice. Dat hebben de organisatoren van de gemengde landencompetitie dinsdag aangekondigd.

De 19-jarige Alcaraz zal voor Spanje aantreden aan de zijde van Paula Badosa (WTA 22).

Het Franse team bestaat uit Richard Gasquet (ATP 43) en Alizé Cornet (WTA 66). Gasquet won de Hopman Cup in 2017 met Kristina Mladenovic. Alizé Cornet pakte in de 2013 de eindzege in het landentoernooi met Jo-Wilfried Tsonga.

© EPA-EFE

Zwitserland is het derde team dat dinsdag werd aangekondigd, met Belinda Bencic (WTA 9) en Leandro Riedi (ATP 128). De drie overige teams worden de komende weken bekendgemaakt.

De zes teams worden ondergebracht in twee poules van drie. De duels op gravel bestaan uit telkens twee enkelspelen en een gemengd dubbel.

De Hopman Cup, voor het eerst georganiseerd in 1989, wordt dit jaar voor het eerst afgewerkt sinds 2019. Tot nu vond de competitie altijd in Australië plaats.