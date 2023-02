Op deze spelers stemden Roberto Martinez en zijn assistent tijdens The Best Fifa Football Awards

Lionel Messi (PSG, 35) werd maandagavond op The Best Fifa Football Awards verkozen tot beste voetballer ter wereld, voor Karim Benzema en Kylian Mbappé. Ook Roberto Martinez en zijn voormalige assistent Luke Benstead, die nog steeds deel uitmaakt van de technische staf van de Rode Duivels, hoorden bij de stemgerechtigden.

Bondscoaches, de kapiteins van de nationale ploegen en een aantal journalisten: dat waren de stemgerechtigden tijdens The Best Fifa Football Awards. Namens ons land stemden Luke Benstead, één van de assistenten van Domenico Tedesco die destijds door Roberto Martinez werd binnengehaald, en Het Laatste Nieuws-journalist Kristof Terreur. Ook Roberto Martinez ontving in zijn hoedanigheid van Portugees bondscoach nog een stemformulier.

Martinez gaf bij de verkiezing van de beste mannelijke speler vijf punten aan Lionel Messi, drie punten aan Kevin De Bruyne en één aan Kylian Mbappé. Luke Benstead volgde zijn voormalige baas wat betreft de plaatsen één en twee, maar zette Luka Modric op de derde plaats. Kevin De Bruyne kreeg in totaal van 41 stemgerechtigden minstens een punt en eindigde daarmee tiende. Geen enkele andere landgenoot kreeg punten.

Unanimiteit over Courtois

Thibaut Courtois eindigde bij de verkiezing van keeper van het jaar tweede na Emiliano Martinez en voor Yassine Bounou. Roberto Martinez gaf Courtois vijf punten, Bounou drie punten en Martinez één. Benstead volgde zijn voorbeeld.

© AP

Bij de verkiezing van trainer van het jaar gaf de Engelsman vijf punten aan Argentijns bondscoach Lionel Scaloni, drie punten aan Marokkaans bondscoach Walid Regragui en één punt aan Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti. Martinez zette ook Lionel Scaloni op één, maar koos op plaatsen twee en drie respectievelijk voor Ancelotti en Manchester City-coach Pep Guardiola. Die laatste top drie werd ook de einduitslag. Martinez kreeg zelf geen enkel punt.