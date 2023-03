Waar eet … Anouk Matton? “Een lekker stukje vlees smaakt hier altijd, zeker aan de openhaard”

De Kampse Anouk Matton, beter bekend als dj MATTN, is een bezige bij. Naast mama zijn, toert ze in binnen- en buitenland én runt ze een eigen cosmeticalijn. Daarnaast brengt ze op 10 maart een eerste eigen Nederlandstalige single uit na haar avontuur in The Masked Singer. Tussendoor geniet ze graag op deze Limburgse adresjes.

La Botte in Genk

“Dit is echt mijn nummer 1. We kennen chef Peppe Giacomazza ook persoonlijk, waardoor het altijd wat thuiskomen is. Het onthaal is er altijd heel hartelijk en warm, op z’n Italiaans dus. En dan hebben we het nog niet over het eten: ze slagen er zo goed in om pure gerechten te serveren die barsten van de smaak. Echt een culinaire ervaring!”

Europalaan 99 in Genk. Lunch 12-13.30 uur, diner 18.30-20 uur. Gesloten op di, wo en za namiddag. Info: www.labotte.be

© La Botte

Vivendum in Dilsen-Stokkem

“Laatst was ik hier nog om de zestigste verjaardag van mijn mama te vieren. Ze besteden er zoveel aandacht en zorg aan de gerechten. Niet enkel aan de smaak, maar ook aan de presentatie en daar hou ik echt wel van. Het leuke is dat je na het tafelen ook kan overnachten in een van hun hotelkamers. Superhandig na een bourgondisch avondje!” (lacht)

Vissersstraat 2 in Dilsen-Stokkem. Open: lunch ma, di, vrij en zo 12-13.30 uur, diner ma, di, vrij, za en zo 19-20.30 uur. Info: www.restaurant-vivendum.com

© Vivendum

Bontà in Hasselt

“Ze hebben hier ontzettend lekker vlees en dat kan er mij altijd wel in. Je vindt er geen complexe gerechten op de kaart: wat je er eet, is zo puur en lekker. Bovendien heerst er een gezellige sfeer, met de openhaard.”

Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Open: ma t.e.m. wo 18-22 uur, do en vrij 12-14 uur en 18-22 uur, za 18-23 uur. Info: www.bonta.be

© Bonta

Cacaooh in Leopoldsburg

“Cacaooh in mijn geboortestad is pure nostalgie voor mij. Vroeger kwam ik er al heel vaak met familie en vrienden en er zijn ook al regelmatig feestjes gebouwd. Het is een echte Belgische brasserie met eerlijke, gewoon lekkere gerechten op de kaart. Meer moet dat niet zijn, dus ik kom er graag nog eens terug als ik op bezoek ben bij mijn ouders in Leopoldsburg.”

Bevrijdingsplein in Leopoldsburg. Open: vrij t.e.m. di vanaf 17 uur. Info: https://www.facebook.com/people/Cacaooh/100063593917605/

© Cacaooh

De Goei Goesting in Hasselt

“Dit is het vaste adresje als ik met mijn mama ga shoppen in Hasselt. Het is echt ons plekje, perfect om tijdens de lunch even uit te blazen en te bekomen van ons winkeldagje.” (lacht)

Zuivelmarkt 18 in Hasselt. Open: ma t.e.m. vrij 12-22 uur, za en zo 9.30-22 uur. Info: www.degoeigoesting.be