Strand ligt bezaaid met dode vissen door ‘rood getij’: “Daar zou ik niet op trappen”

Kuststeden van de Amerikaanse staat Florida worden momenteel geteisterd door ‘rood getij’. Het fenomeen wordt veroorzaakt door de plotse bloei van algen in het zeewater, die een neurotoxische stof verspreiden. En dat is dodelijk voor alles wat in zee leeft. David Frei liep afgelopen weekend over het strand van Longboat Key en filmde de honderden dode vissen die waren aangespoeld. “Het verwoestende resultaat van de algen”, aldus David die dode kogelvissen aantrof die nog opgeblazen waren. “Daar zou ik niet op trappen.”