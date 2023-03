Een looptocht van 275 kilometer (!) met 10.000 hoogtemeters, zonder uitgestippelde routes, dwars door de Ardennen en Hoge Venen. In die ‘The Legends Trail’ - van vrijdagavond tot maandagochtend - was Jens Van de Paar (29) uit Lommel één van de dertig finishers. “Ik heb nog nooit zo afgezien, maar het was zalig”, zegt Van de Paar over die helse 65 uur.