Stadsprinsen verrassen patiëntjes van kinderafdeling Vesalius met snoep en puzzels

Naar goede gewoonte trokken de Tongerse stadsprinsen ook nu weer naar AZ Vesalius voor een bezoekje aan de kinderafdeling van het ziekenhuis. De kinderen kregen allemaal een puzzel en een snoepzak. Stadsprins Frederic I en jeugdprins Arthur I overhandigden de cadeautjes persoonlijk aan het ziekenbed. De 10-jarige Hanna-Laure uit Tongeren was aangenaam verrast door het hoog bezoek. “Dit is echt heel leuk”, vertelt ze. “Ik hou van carnaval, maar vrijdag ben ik ziek geworden en daardoor heb ik de stoet niet kunnen zien.”

“We vieren vandaag ‘pediaval’, een combinatie van pediatrie (de kinderafdeling, nvdr.) en carnaval”, vertelt hoofdverpleegkundige Heidi. “We zorgen voor verpleging met een special touch. We hebben verkleedkleren voorzien en onze patiëntjes worden verwend met pannenkoeken. Normaal trekken we ook nog in stoet naar de afdeling geriatrie, maar door de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk.” (diro)