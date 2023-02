Marta Bastianelli valt aan en wint Le Samyn, Confalonieri gaat spurt niet aan: “Sorry dat ik niet overnam, maar dit was het plan”

Topfavoriete Bastianelli liet Le Samyn niet op een groepsspurt uitdraaien en plaatste op de laatste kasseistrook een aanval waarbij ze Confalonieri meekreeg, ook een dame met snelle benen. Maar wie hoopte op een beklijvende sprint kwam bedrogen uit: Confalonieri drong in het zicht van de finish niet meer aan.

“Ik volgde het plan van de ploeg en dat was een aanval plaatsen op de laatste kasseistrook”, aldus Bastianelli. “Sorry aan Confalonieri dat ik niet overnam, ze is een groot renster, maar ik voerde het plan van de ploeg uit. In de groep hadden we Chiara Consonni zitten en als het samenkwam zou zijn sprinten. Ik wist niet hoed groot het gat was.”

Bastianelli is 35 en houdt er later dit seizoen mee op. Nochtans is ze in goeden doen: ze werd derde in de Omloop het Nieuwsblad en tweede in de Omloop van het Hageland. En nu komt daar winst in Le Samyn bovenop.

“België is mijn tweede thuis. Maar ik ga zeker stoppen, op die beslissing kom ik niet terug. Het is fijn om mijn carrière te kunnen beëindigen met winst.”

Lotta Henttala van AG Insurance - Soudal Quick-Step was in een tweede groepje beland.