Wolf gespot in Molenbeek-Wersbeek bij Bekkevoort: “Een jonge zwerver, op zoek naar een eigen leefgebied”

Welkom Wolf is ervan overtuigd dat het effectief om een wolf gaat, een jonge zwerver die zijn ouderlijke roedel heeft verlaten en op zoek is naar een eigen leefgebied. Dergelijke zwervers kunnen enorme afstanden afleggen, tot zelfs duizenden kilometers doorheen heel Europa. Daarbij komen ze op de gekste plaatsen terecht, ook in de buurt van mensen. Gelukkig zijn wolven volstrekt ongevaarlijk voor mensen; laat ze met rust, geef ze de ruimte en ze zullen spontaan een uitweg zoeken naar een meer wolfvriendelijke omgeving, zoals de natuur of een open landbouwlandschap. Geschikt leefgebied zal hij of zij in Vlaams-Brabant niet snel vinden.

De ruimtebehoefte van wolven is enorm; wolven denken niet in gemeenten, maar in halve provincies! Geen enkele regio in Vlaams-Brabant biedt momenteel voldoende rustige natuur in combinatie met voldoende wilde prooien zoals ree en everzwijn om echt aantrekkelijk te zijn voor wolven. Deze wolf zal dus niet lang in de regio blijven, maar zolang hij dat wel nog doet, is het raadzaam om alle kleinvee dat niet beschermd is met een wolfproof schrikdraadomheining tijdelijk op te hokken. In de natuur zijn vooral hazen, reeën en jonge wilde zwijnen geschikt als wolvenvoer, maar ook onbeschermde schapen, geiten, alpaca’s, lama’s, wallaby’s en damherten zijn mogelijke prooien voor een jongvolwassen zwervende wolf. (KaBu)