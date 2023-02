Schoonheidsspecialiste licht klanten op door valse leningen af te sluiten, eigen advocaat is verbijsterd

Een schoonheidsspecialiste uit Dilsen-Stokkem riskeert 10 maanden cel omdat ze drie klanten oplichtte. Ze stond huilend voor de rechter: “Ik schaam me diep en draag dit voor de rest van mijn leven met me mee.”

De schoonheidsspecialiste moest zich voor de Tongerse rechter verantwoorden voor de oplichting van drie klanten en valsheid in geschriften. In mei 2019 diende haar buurvrouw klacht in toen ze ontdekte dat de vrouw hun vriendschap had misbruikt. Tijdens het onderzoek bleek de vrouw nog twee andere klanten opgelicht te hebben. Door financiële problemen zocht ze naar eigen zeggen naar oplossing om haar schulden af te lossen. “Maar op die manier hebt u een nog diepere put gegraven en u bent er zelf ingevallen”, zo sprak de procureur streng.

Zwarte lijsten

De schoonheidsspecialiste hanteerde telkens dezelfde modus operandi. Tijdens bezoekjes in haar schoonheidssalon won ze tijdens de gesprekken met haar klanten hun vertrouwen. “Ze vertelden me veel: dat ze zelf financiële problemen hadden bijvoorbeeld”, zo verklaarde de vrouw voor de Tongerse rechter. Volgens de aanklager ging ze dus bewust op zoek naar makkelijke slachtoffers: een weduwe, een vrouw met psychologische problemen en iemand die midden in een echtscheiding verwikkeld zat.

De schoonheidsspecialiste beloofde dat zij hun financiële problemen kon oplossen door haar connecties bij advocaten, de griffie van de rechtbank of dat ze zelf haar spaargeld zou lenen. In werkelijkheid ging ze zelf leningen aan op naam van haar klanten door valse handtekeningen te zetten. Zo leende ze op naam van haar buurvrouw 30.000 euro. Om alles in orde te kunnen maken bij de bank, vroeg ze een kopie van de identiteitskaart en de loonfiches van de slachtoffers, die ter goeder trouw en aan de hand van valse verhaaltjes alles overmaakten aan de vrouw. De schoonheidsspecialiste probeerde met het geld haar eigen schulden af te betalen. “Er blijft dus geen cent meer van over”, sprak ze.

“Uiteindelijk belandden de slachtoffers door die leningen in de schulden bij de banken waarvoor ze nog jarenlange afbetalingen moeten doen. Ze staan nu zelfs op de zwarte lijsten”, aldus de procureur die tien maanden cel en een geldboete van 1.200 euro eist.

Straf met uitstel

De vrouw stond huilend voor de rechtbank. “Ik schaam me diep. Ik besef goed wat ik gedaan heb. Ik heb mijn vriendschappen en het vertrouwen bij die mensen misbruikt. Zoiets doe je gewoon niet. Elke ochtend als ik in de spiegel kijk, denk ik aan de slachtoffers. Ik zal dit tot het einde van mijn dagen met me meedragen. Ik verdien niets meer in mijn leven. Ik sta op, zorg voor mijn zieke man en kinderen en dat is het. Ik moet de slachtoffers terugbetalen en mijn verantwoordelijkheid nemen.”

De beklaagde werd bijgestaan door haar advocaat, meester Paul Engelen, die zijn cliënte zelf streng toesprak: “Soms sta je als advocaat verbijsterd te kijken naar wat er op tafel ligt. Ik heb haar gezegd dat als haar houding hier in de rechtbank me niet aanstaat, dat ik de zaal zou verlaten. Maar ze betuigt haar spijt, dus daarin kan ik me wel vinden. Ik ben hier dus niet om goed te praten wat fout is. Ik wil hier mee zoeken naar een geschikte straf.” Volgens Engelen is dat een straf die gekoppeld is aan uitstel onder voorwaarden, zodat de vrouw haar slachtoffers kan vergoeden.

Vonnis volgt op 28 maart.