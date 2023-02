Tottenham slaat de handen in elkaar met Formule 1 en bouwt kartbaan onder stadion

© Action Images via Reuters

Het Tottenham Hotspur Stadium ontving in april 2019 zijn eerste Premier League-wedstrijd. In het stadion met 62.850 zitjes werden ook al boks-, NFL- en rugbywedstrijden georganiseerd, net als concerten.

“Sinds de bouw van dit stadion is het altijd onze ambitie geweest om te zien hoe ver we de grenzen kunnen verleggen bij het leveren van ervaringen van wereldklasse die het hele jaar door mensen uit de hele wereld zullen aantrekken”, verklaart Tottenham-voorzitter Daniel Levy in een persbericht.

Volgens F1-voorzitter Stefano Domenicali zal het partnerschap helpen om de motorsport open te stellen voor nieuw en divers publiek. Het doel is verder om te voorzien in stageplaatsen en carrièremogelijkheden voor lokale jongeren.