Groot nieuws uit het 3x3-basketbal: Thibaut Vervoort verlaat Team Antwerp en trekt naar China

Thibaut Vervoort is met zijn overstap de eerste Belgische transfer ooit in het 3x3 basketbal. “Als de medische testen en de laatste controle van het contract goed verlopen, teken ik een contract bij de Chinese CBA (Chinese Basketball Association), om daar voor één van hun 3x3 teams te spelen. Van zodra mijn definitief visum in orde is en ook FIBA de transfer bevestigt, kan het avontuur pas echt beginnen. Deze week starten we al met een eerste voorbereidende stage,” reageert Vervoort.

Voor Vervoort, nummer 7 op de FIBA 3x3 wereldranking en het nummer 1 op de Ranking voor België, betekent het een mooie kans om zijn professionele carrière naar een hoger niveau te tillen. “Ik zal samen trainen met een aantal andere absolute topspelers in het 3x3. Zij zullen me dagelijks uitdagen om het beste in mezelf naar boven te halen. Hierdoor word ik ongetwijfeld een betere 3x3 speler. Dat komt dan ook de 3X3 Lions ten goede. Ik blijf uiteraard beschikbaar voor de nationale ploeg en voor het EK, WK en hopelijk ook de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Vervoort werd met de 3X3 Lions vierde op de Olympische Spelen in Tokio en ook vierde vorig jaar op het WK in eigen stad en op de Groenplaats in Antwerpen.

Team Antwerp: “We zullen moeten versterken in de breedte”

Voor 3x3 Team Antwerp, de nummer drie op de worldranking, is dit uiteraard een aderlating, maar we wensen Thibaut het allerbeste,” aldus Nick Celis, de bezieler van het Antwerps project. “Met Thibaut verliezen we een belangrijk wapen en een ervaren leider op het veld. Het is aan ons als groep om dit zo goed mogelijk op te vangen en daar zullen we hard aan werken de komende weken. Met Dennis Donkor, Caspar Augustijnen, Bryan De Valck en ikzelf hebben we voldoende kwaliteiten om competitief te blijven in de FIBA 3x3 World Tour, maar versterking in de breedte zal op korte termijn wel nodig zijn.”

Raf Bogaerts stapte vorige maand al over van Team Antwerp naar het 5X5 basketbal en voor tweedeklasser Gembo.