Onze weekendtips: ga naar een Bal Masqué of spot de Sterrennacht van Van Gogh

Tijdens een digitale show in Brussel neem je een duik in het leven en het werk van de beroemde schilder Vincent van Gogh. — © Van Gogh: The Immersive Experience

Het wordt weer een druk weekend in onze provincie. In Genk wordt een bos aangeplant, in Lommel hoor je alles over de vooroordelen van Nele Bauwens terwijl je in Hasselt het startschot van de Jeugdboekenmaand beleefd. Voor jong en oud: er is voor iedereen wel iets te beleven.

Alles over baby’s in één weekend

Is er een kindje op komst of pas een baby geboren? In Trixxo Arena in Hasselt kom je dit weekend alles te weten over de babywereld. Je vindt er tips en informatie bij tal van specialisten. De belangrijkste babymerken geven meer uitleg, je ontvangt er staaltjes, geschenken, promo-producten en kortingsbonnen. Tot slot vind je er ook heel wat pedagogische informatie.

Op 4 en 5/3 van 10 tot 18 uur, op zondag tot 17 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.babydays.be

© Shutterstock

Groot stoffenspektakel

Maak je zelf je kleren? Of misschien ben je op zoek naar een apart motiefje voor een gordijn? Het Stoffenspektakel in Trixxo Arena in Hasselt is de grootste stoffenbeurs van Europa waar je echt alles vindt op stoffengebied, van haute couture-stoffen en bruidsstoffen tot gordijnstoffen, vitrages, meubelstoffen en decoratiestoffen. De beurs trekt elk seizoen duizenden hobbynaaisters naar Hasselt.

Op 8/3 van 9.30 tot 16.30 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Gratis toegang. Info: www.stoffenspektakel.nl

© Stoffenspektakel

Over vooroordelen en meer

Cabaretière Nele Bauwens staat in Lommel en Bilzen op de planken met een nieuwe voorstelling Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens. In de voorstelling vertelt Nele met humor, weemoed, warmte en sprankelende spitsheid over vooroordelen, hoe ze die bestudeert en wat ze ervan leert. Het is een voorstelling vol hedendaagse thema’s. Het gaat over de hond van de buren, de bedelaars aan de supermarkt, maar ook over containerparken, over swingers en politici.

Op 9/3 om 20.15 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be en op 10/3 om 20.15 uur in CC De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen. Info: www.dekimpel.be

© Francis Vanhee

Spechten spotten

Het is het perfecte moment om spechten te spotten. Er staan nog bladeren aan de bomen, waardoor spechten nog relatief goed zichtbaar zijn. Ze voelen de lentekriebels en beginnen met het uit timmeren van een broedplaats. Roffelen en roepen doen ze al volop. Er is een toename van spechten, ook omdat de bossen ouder worden en bomen de kans krijgen om af te sterven. Rechtstaande, dode bomen zorgen voor nestgelegenheid. Dat en nog veel meer kom je te weten tijdens een spechtenwandeling in de Vallei van de Grote Beek in Beringen.

Op 5/3 om 9 uur aan Taverne Het Kasteeltje, Vennestraat in Beringen. Info: www.natuurpunt.be/agenda/spechtenwandeling-de-vallei-van-de-grote-beek-58599

© Bart Hulsmans

Start Jeugdboekenmaand

De Jeugdboekenmaand is gestart en dat gaat in de bibliotheek van Hasselt niet onopgemerkt voorbij. Met een groot feest wordt het startschot gegeven. Zo geven de juffen van knst. enkele originele workshops en komt verteller Kathleen van der Velde van de Verhalenkat samen met muzikant Steven Michielsen langs met de vertelvoorstelling Geluk voor kinderen. Babbelaar Dempsey Hendrickx en krabbelaar Bruno Claeys vertellen verhalen als geen ander. Daarnaast is er nog een tentoonstelling over geluk.

Op 5/3 van 10 tot 13 uur in Bibliotheek Hasselt Limburg, Martelarenlaan 17 in Hasselt. Info: https://bibliotheek.hasselt.be/openingjbm

© Michiel Devijver

Genk plant een bos

Op zondag 5 maart wordt Genk een stukje groener. De stad en het Jane Goodall Institute Belgium slaan de handen in elkaar om tijdens de actie ‘Forest in One Day’ meer dan 3.500 bomen te planten. Iedereen kan komen helpen. Ervaring is niet verreist, enthousiasme des te meer. De helpers krijgen een drankje en versnaperingen, er is kinderanimatie en infostands. Met deze actie steunt het Jane Goodall Institute Belgium meteen de herbebossingsactiviteiten in Burundi.

Op 5/3 tussen 10 en 16 uur aan Sportschool Muay Tahi, Trichterweg 27, bij Bregel Sport, Meistraat, en bij de kerk van Sledderlo, Sledderlo 37 in Genk. Info: www.janegoodall.be/evenementen

© Luminus

Gemaskerd bal voor alle carnavalisten

Het carnavalseizoen draait nog op volle toeren. Op 18 maart trekt de carnavalsstoet door Hasselt. In afwachting daarvan organiseert de Stadsraad een Bal Masqué. Een hele avond lang zijn er tal van optredens van onder andere Frans Theunisz die in de jaren 90 een hit scoorde met Sjeng aon de geng. Het Duo FeSteyn met Steyn Schrapen komt langs met veel coverfun. Verder zijn er optredens van Sjpringlaevend, Beppie Kraft en dj Andy. Er worden prijzen uitgedeeld aan de mooist verkleden.

Op 4/3 om 20 uur in zaal de Biekaar, Sint-Jozefsplein 8 in Hasselt. Info: www.balmasque.be

© Bal Masqué

Duizenden boeken te koop

Nog tot eind volgende week kan je de grote Internationale Boekenbeurs van Harmonie Concordia bezoeken in Maaseik. Elk jaar verkopen ze tijdens de boekenbeurs duizenden tweedehandsboeken: van stationsromannetjes tot reisgidsen, kookboeken, strips, geschiedenisboeken, encyclopedieën en meer. Ook dit jaar is het aanbod opnieuw gigantisch. Alle boeken zijn voor een prikje te koop.

Nog t.e.m. zo 12/3 op weekdagen van 14 tot 19 uur en op za en zo van 10 tot 18 uur in Zaal van Eyck, Koning Albertlaan 25 in Maaseik. Info: www.harmonieconcordiamaaseik.be

© Shutterstock

Once Upon a Time

Op zondag 5 maart nodigt CC Muze in Heusden-Zolder de Nederlandse fotograaf Hendrik J. Hunter uit. De man is gefascineerd door rauwe postindustriële landschappen. Hij lanceert er zijn eerste fotoboek Once Upon a Time, een portret van het postindustriële hart van West-Europa. Tijdens de presentatie gaat HJHunter in dialoog met vzw Het Vervolg over de postindustriële identiteit en uitdagingen van de Limburgse mijnstreek.

Op 5/3 om 15 uur in ZLDR Luchtfabriek, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Een expo met foto’s uit het boek is t.e.m. 15/3 te bewonderen. Info: www.muze.be

© HJ Hunter

Van Gogh komt terug naar Brussel

In 2019 was de belevingsexpo Van Gogh: The Immersive Experience al in Brussel te zien. De expo komt nu terug, maar in een gloednieuw jasje, volledig herwerkt en verrijkt met nieuwe inhoud. Tijdens een digitale show neem je een duik in het leven en het werk van de beroemde schilder Vincent van Gogh. Maar liefst 300 werken van de meester worden nokhoog geprojecteerd en komen tot leven op een soundtrack die speciaal voor de gelegenheid werd gecomponeerd. Maak een reis door de tijd en zie en beleef wat Van Gogh zo bijzonder maakt.

Nog t.e.m. 30/4, ma, wo, do en zo 10 tot 18.30 uur, vrij en za tot 19.30 uur. Hortagalerij, Grasmarktstraat 116 in Brussel. Info en tickets: www.vangoghexpo.com

© Van Gogh: The Immersive Experience

Uitgebreide agenda

CONCERT

Zaterdag 4 maart

LoKoMotief

Koor Lokomotief kiest ditmaal voor hedendaagse, licht klassieke koormuziek. Onder leiding van Christel Vandebriel brengt ze werken van o.a. Chilcott, Lauridsen, Jenkins, Rutter, enz. met pianobegeleiding door Jean-Marie Van Broeckhoven.

Sint-Pietersbandenkerk, Kerkplein in Lommel.

Om 20 uur

Basistarief: 15 euro

WANDELEN

Zaterdag 4 maart

Krokuswandeling

Wandelclub Milieu 2000 organiseert haar krokuswandeling met afstanden van 4, 5 tot 20 km. Van het Mariapark tot de bossen en heidevlakten, zandvlaktes, duinen en waterplassen van de Sahara.

Feestzaal De Moffel, Martinus Van Gurplaan 39 in Lommel.

Van 8 tot 15 uur.

Basistarief: 1,5 euro

Zondag 5 maart

Wandeltocht Toine Vanderspicken

Wandelingen voor groot en klein door het vijvergebied De Dautenwijers, langs het Demerstrand, door de natuurgebieden Dorpsbeemden, Pomperik en de Maten, van 4, 6, 12, 19 en 29 kilometer.

OC Rooierheide, Patersplein 100 in Diepenbeek.

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 4 en zondag 5 maart

Nationaal Park Marathon

Natuurmarathon in het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen met afstanden van 7, 14 en 21 kilometer en een marathon van 42,195 km. Zaterdag is voor de wandelaars, zondag komen de lopers aan hun trekken.

Jeugdcentrum Asteroïde, Ringlaan 402 in Maasmechelen.

Basistarief: 17 euro

THEATER

Zaterdag 4 maart

Lelijk eendje

Het Ei speelt een handmade update van het bekende sprookje van Andersen. Hilarisch snaterend en taterend toneel vol dolle livemuziek en zotte poppen.

GC Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven.

Om 15 uur

Basistarief: 8 euro

VARIA

Zaterdag 4 maart

Grote verzamelbeurs van oude postkaarten

Voor alle liefhebbers van oude postkaarten en voor mensen die actief zijn in erfgoedverenigingen: er zijn in Hasselt vele duizenden postkaarten om naar hartenlust in te snuffelen, met standhouders uit binnen- en buitenland.

OC Kermeta, Diestersteenweg 204 in Hasselt.

Van 8.30 tot 13 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 5 maart

Vrijwilligersbeurs

De gemeenten Ham en Tessenderlo organiseren een vrijwilligersbeurs waar verenigingen hun werking voorstellen en opzoek gaan naar helpende handen.

Cultuurcentrum Tessenderlo, Vismarkt z/n in Tessenderlo.

Van 9.30 tot 12.30 uur

Zondag 5 maart

Tweedehandsbeurs

De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding en speelgoed.

Buurthuis Heppen, Heidestraat 65 in Leopoldsburg

Van 11 tot 15 uur.

Basistarief: 1 euro

Zondag 5 maart

Bouwfestijn

De Gezinsbond organiseert een bouwfestijn met LEGO. Jonge gezinnen kunnen er met kinderen iets mooi bouwen. Voor de kleinsten zijn er ook DUPLO-blokken. Op het einde van de middag wordt er een minitentoonstelling met al de werkjes georganiseerd.

Huis van het Kind, Blookbergstraat 3 in Zutendaal.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Zondag 5 maart

Boeken en bier

Tien Vlaamse auteurs van verschillende genres zullen je te woord staan en vertellen over hun boek, jouw exemplaar signeren en voorzien van een unieke boodschap. Ondertussen geniet je van een hapje en de bieren van Ter Dolen.

Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21 in Houthalen-Helchteren

Van 13 tot 18 uur

Basistarief: gratis