Danceformation Silverstar acht keer op het podium in Heist-op-den-Berg

Acht podiumplaatsen, dat was de buit van Danceformation Silverstar op de wedstrijd Dance Stars in Heist-op-den-Berg. Hun jonge talenten zetten heel mooie prestaties neer.

Met vijf improvisatiedansen, vier solodansen, twee duodansen en een groepsdans was het een druk weekend met spannende competities in Heist-op-den-Berg. Heel wat ouders kwamen mee supporteren en waagden zich bij de bekendmaking van hun winnaars zelf ook voorzichtig aan een vreugdedansje.

“Met vijf podiumplaatsen en heel wat goeie performances zijn onze trainsters superfier”, vertelt Gina Depuis. “Zondag schreven we in met één impro, zeven solo’s, vier duo’s en drie groepsdansen voor een spannende wedstrijddag. Silverstar behaalde maar liefst acht podiumplaatsen. We zijn extra fier op onze moderne groepsdansen dit weekend: zij haalden een keer zilver en twee keer goud. Daarnaast brachten we voor de eerste keer onze jazzdans, een feestje op het podium en goed voor een bronzen medaille. Silverstar doet het dit seizoen uitstekend goed in de selectiewedstrijden voor het Belgisch én Europees kampioenschap.” (rudc)