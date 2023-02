Première van documentaire die Italiaanse modegeschiedenis in beeld moet brengen, zorgt voor oproer

De langverwachte documentaire ‘Milano: The Inside Story of Italian Fashion’ ging zaterdag in première. De film moet de geschiedenis van de Italiaanse mode in beeld brengen. En hoewel modehuizen als Versace, Armani en Gucci veel aandacht krijgen, is niet iedereen onder de indruk.

“Ik vertel de waarheid, dat is de beste verdediging”. Met die woorden kondigde de Italiaanse zakenman en ex-CEO van de Gucci Group Domenico De Sole de documentaire aan. Anderhalf uur lang worden kijkers meegenomen in wat de geschiedenis van de Italiaanse mode moet voorstellen, doorspekt met interviews van onder meer Tom Ford en Giorgio Armani.

Ook wordt er gretig gebruikgemaakt van archiefbeelden uit de jaren tachtig en negentig en worden er in totaal tien grote onderwerpen behandeld. En daar wringt nu net het schoentje volgens kenners.

Kritiek

“De geschiedenis van de Italiaanse mode is een complex fenomeen”, zegt Carlo Capasa, voorzitter van de National chamber of Italian fashion.

Giorgio Armani samen met actrice en model Marisa Berenson — © AP

“Er komen zoveel menselijke en professionele verhalen samen en dat in een veelzijdige historische, politieke, sociale en culturele context. Het is een geschiedenis van genialiteit, creativiteit en betrokkenheid, van hard werken, pragmatisme en positieve energie. Het is een verhaal van een industrie waarvan de wortels teruggaan tot vóór de Renaissance. Deze film weerspiegelt in anderhalf uur slechts een deel van dit verhaal en van zijn hoofdrolspelers. Belangrijke ontwerpers en merken worden overgeslagen. Anderen komen wel aan bod maar worden dan weer onderbelicht.”

En dat laatste vindt ook Valentino. Het Italiaanse merk stuurde na de première een persbericht de wereld in waarbij ze hun teleurstelling niet kunnen verbergen. “Helaas hebben we niet de kans gehad om een ​​preview van de film te zien. Prominente figuren zoals onder meer Gianfranco Ferré en Fiorucci krijgen amper aandacht. Naar anderen wordt niet verwezen zoals het geval is bij onze oprichters Valentino Garavani en Giancarlo Giammetti. Nochtans speelden zij een cruciale rol en hebben zij de stad Milaan helpen uitgroeien tot een modehoofdstad in de jaren tachtig.”