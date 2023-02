Zoon van gevonden Emilia Chini (75): “We hebben mama herkend op foto”

Dominique en Marijke Maussen, de kinderen van de sinds vorige week woensdag vermiste Emilia Chini uit Maasmechelen, kregen dinsdagmiddag rond 12.30 uur het bericht dat er een lichaam was gevonden in het Mechels Bos. “We hebben kort daarna een foto van het gevonden lichaam te zien gekregen en het gaat inderdaad om mama”, zucht Dominique. “Ze hebben haar teruggevonden niet zo ver van waar zondag de pantoffel van haar werd gevonden.”

Emilia werd aangetroffen door een wandelaar. “Wie de persoon is, weet ik niet”, zegt Dominique. “Het is wel jammer dat uiteindelijk een toevallige wandelaar haar heeft moeten vinden. Zondag, nadat haar pantoffel gevonden is, mochten we niet langer met vrijwilligers gaan zoeken. Zo is er voor ons heel wat kostbare tijd verloren gegaan. Ergens hadden we nog een beetje hoop. Maar goed, ze is nu gevonden.”