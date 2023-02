Conciërge (58) riskeert 30 maanden voor plantages in Genkse huurwoningen

De vijftiger en zijn echtgenote verkochten de twee panden in de Hoevezavellaan in 2010 nadat ze met hun kledingzaak in financiële problemen geraakten. De nieuwe eigenaar van de panden sloot volgens de procureur een overeenkomst met de vijftiger: de man mocht tegen een vriendenprijsje in een van de appartementen van het pand blijven wonen, in ruil zou de vijftiger de rol als conciërge op zich nemen. Hij regelde de huurovereenkomsten en zou hij enkele verbouwingswerken uitvoeren. De man kreeg volgens de aanklager op die manier als enige terug alle sleutels in handen waardoor hij ook in de magazijnen achter de woningen binnen kon.

1.175 planten

In april en juni 2019 kreeg de politie enkele anonieme tips binnen over cannabisplantages in de panden. De politie klopte aan bij de kapperszaak die op de benedenverdieping in het voorgebouw gevestigd was, maar de huiszoeking was negatief. “Er werd ook vastgesteld dat er geen enkele verbinden was vanuit die ruimte naar de achterliggende magazijnen”, zo vertelde de aanklager. “De kapper wees ook meteen naar de conciërge, die alles over het pand in handen had.”

Uiteindelijk voerde de politie een nieuwe huiszoeking uit en vielen ze ook binnen in de achterbouw. Daar troffen de inspecteurs twee kweekruimtes met telkens 400 net geoogste planten aan. “Er lagen nog 193 gram cannabistoppen te drogen”, aldus de aanklager. “Door de vreemde elektriciteitsaftakking werden de inspecteurs ook naar het aangrenzende huis geleid. Daar vonden ze nog eens drie kweekruimtes met 375 planten in volle bloei.”

Bulgaarse man

Volgens de aanklager is het duidelijk dat de 58-jarige Genkenaar de initiatiefnemer is. “Hij had als enige toegang tot de ruimtes, zijn financiële problemen zijn een goed motief, de kapper verwees naar hem en zijn DNA werd in beide plantages aangetroffen op een blikje Fanta en schoenen.” Zij vraagt een celstraf van 30 maanden en een geldboete van 12.000 euro. Door een DNA-match werd er ook een tweede verdachte aan de zaak gelinkt. Hij liet verstek gaan en riskeert dezelfde straf.

De conciërge ontkent met klem dat hij iets te maken heeft met de plantage en vraagt de vrijspraak. Volgens hem zou een onbekende Bulgaarse man achter de plantages zitten. “Mijn cliënt viel volledig uit de lucht toen hij van de feiten hoorde”, zo sprak zijn raadsman. “Rond eind februari deelde de eigenaar van de panden mee dat hij een potentiële huurder had voor het magazijn. Mijn cliënt heeft afgesproken met die huurder en heeft een huurovereenkomst laten ondertekenen. Sindsdien is mijn cliënt niet meer in het pand geweest omdat hij ondertussen bij kennissen was ingetrokken. Hoe zijn DNA daar dan komt? Dat is niet zo onlogisch. Het pand stond nog vol spullen van hem en de huurder gebruikte zijn toilet. Zijn DNA is bovendien niet gevonden op materialen die rechtstreeks aan de plantages te linken zijn.”

Vonnis volgt op 28 maart.