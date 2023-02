Roemeens trio steelt horloge van 23.500 euro bij juwelier Heleven: “Ik had gehoopt de daders in de ogen te kijken”

Drie Roemenen riskeren straffen van 12 tot 15 maanden cel voor de diefstal van een exclusief Lebeau-Courally horloge van 23.500 euro bij juwelier Eddy Heleven in Hasselt. In de winkel waren drie personeelsleden aanwezig die de daders wisten te misleiden.

“Ik had gehoopt de daders in de ogen te kijken”, sprak Eddy Heleven zijn vergeefse hoop dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank uit. Het trio stuurde hun kat. Op 16 december 2020 sloegen de verdachten toe. Een man en een vrouw stapten de winkel binnen, terwijl een derde verdachte in een auto met Duitse nummerplaat achterbleef. Het gezelschap toonde interesse in dure halskettingen en horloges. Om hun interesse kracht bij te zetten zwaaiden ze met een stapel bankbiljetten van meerdere duizenden euro’s. De betichten wisten verwarring te zaaien door regelmatig op te staan en te kijken naar de etalages die bijgevuld werden. Terwijl de man enkele personeelsleden wist af te leiden, graaide de vrouw het horloge – waar er maar 50 exemplaren van bestaan – mee.

Cameranetwerk

De betichte stopte het uurwerk weg. Vervolgens claimde het duo twee halskettingen te willen kopen voor 18.000 euro, maar niet genoeg geld bij te hebben. Ze beloofden snel langs een bank te passeren, maar kwamen niet meer terug. Nauwelijks enkele minuten merkte Eddy Heleven de diefstal op en sloeg alarm. De dieven waren al verdwenen. Met de hulp van het cameranetwerk in de stad konden de speurders de nummerplaat van de wagen achterhalen. Het ging om een huurauto op naam van een van de daders. In februari 2020 was de wagen ook al in beeld gekomen bij feiten in Duitsland. Ook daar sloegen ze op dezelfde manier toe. Voor twee verdachten vorderde de procureur 12 maanden cel. Een derde verdachte riskeert door zijn strafblad drie maanden extra. Het horloge met serienummer twee is tot op vandaag nog spoorloos. “Zulke bendes blijven nog altijd actief. Wekelijks moet ik dergelijke types weigeren. Het is zelfs zover gekomen, dat we bij twijfel niemand meer binnenlaten.” Vonnis op 28 maart.