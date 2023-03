‘Creed III’ verrast door een geïnspireerd plot, maar blijft een smartlap over boksen

In de derde Creed-film is Adonis Creed (Michael B. Jordan die ook zijn regiedebuut maakt) gestopt met boksen, maar begeleidt hij nieuwe toptalenten. Onverwacht komt Dame (Jonathan Majors die de show steelt) aankloppen, een jeugdvriend die ooit een beloftevol bokser was. Uit schuldgevoelens geeft Adonis hem een kans. Maar Dame wil meer, véél meer. Tekende Sylvester Stallone, de vader van de Rocky-reeks, nog present in de vorige acht delen, dan blijft hij hier achter de schermen als producer. Maar Sly was zeker niet nodig voor de nieuwe Creed. En het mag gezegd worden: het verhaal is geïnspireerd, zeker voor een sequel. Ryan Coogler (Creed I en II) bedacht een plot rond de American Dream van de zwarte gemeenschap. Adonis heeft het immers gemaakt, terwijl Dame een nobody werd. En toch hebben beide mannen dezelfde start gekregen.

Coogler was bovendien zo slim om het verhaal te injecteren met het omgekeerde van het originele Rocky-concept. Maar Creed III blijft nog altijd een Rocky-film, een soms irritant sentimenteel boksmelodrama met een o zo voorspelbaar heroïsche slot. (cc)

‘Creed III’ speelt vanaf nu in de meeste bioscopen