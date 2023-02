Stad Brugge heeft plan om nieuw Club-stadion toch vergund te krijgen

Begin februari vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een nieuw stadion voor Club Brugge na buurtprotest. Dat gebeurde op twee gronden: een tegenstrijdigheid met de stedenbouwkundige verordening, die vereist dat alle parkeerplaatsen op de Olympiasite voorzien moeten worden, en een te groot verschil tussen de cijfers in het mobiliteitsplan en de cijfers van de bezwaarindieners.

Op de gemeenteraad hekelde Raf Reuse (Groen) dat de stad Brugge niet beter voorbereid was. “Ik begrijp niet dat het stadsbestuur niet voorzien heeft dat dit reglement een impact zou kunnen hebben op dit dossier. We dringen al jaren aan op een aanpassing van die verordening, die verouderd is.”

Franky Demon (CD&V), schepen van ruimtelijke ordening, antwoordde dat de stad werk maakt van een bijsturing. “We zijn ermee bezig om de verordening deels aan te passen. In de eindfase, binnen de vijf maanden, komt dit dossier naar de gemeenteraad.”

Het bijwerken van het mobiliteitsplan is de verantwoordelijkheid van de bouwheer, met name Club Brugge. Daarna is het aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om zich te buigen over de hervergunning van het plan. “Het komt erop aan dat er een nieuwe beslissing wordt genomen die beter gemotiveerd zal zijn”, besloot burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

