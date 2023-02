Hasselt verkozen tot sociaalste gemeente van Vlaanderen

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersontbijt overhandigde de ‘Give a Day’-organisatie de trofee aan burgemeester Steven Vandeput en schepen Dymfna Meynen (beiden N-VA).

“Dit is prachtig nieuws waarmee ook ons vooruitstrevend vrijwilligersbeleid beloond wordt en een bekroning voor de duizenden Hasseltse vrijwilligers”, zeggen burgemeester Steven Vandeput en schepenen Dymfna Meynen.

“Hasselt is al langer een warme stad maar de initiatieven blijven komen en groeien. Het vrijwilligersplatform ‘Hasselt Helpt’ dat in het leven werd geroepen tijdens de coronacrisis en daarna efficiënt werd toegepast bij de Oekraïnecrisis, kreeg door het grote succes zelfs een permanent karakter. Ook tijdens ‘De Warmste Week’ hebben de Hasselaren heel initiatieven –op poten gezet ten voordele van kansarmoede.”

700 organisaties

“In Hasselt zijn er bijna 700 organisaties die met vrijwilligers werken. Nu krijgen we erkenning door als meest sociale gemeente van Vlaanderen te worden uitgeroepen. Dat doet deugd en sterkt ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Maar in de eerste plaats is dit natuurlijk een erkenning voor de vele vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos inzetten voor een goede zaak.”

(dj)