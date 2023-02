100 kaarsjes voor Netje: “De grijze haren zijn op één hand te tellen”

In woonzorgcentrum ’t Kempken in Stokkem mocht Netje Muyzers zondag 100 kaarsjes uitblazen. Dat werd gevierd met een feestmaaltijd die de jarige zelf mocht kiezen. “Netje is vooral trots op haar hazelnootbruine haar. De grijze haren zijn op één hand te tellen.”

Netje werd geboren in Bree op 26 februari 1923. “Toen mijn moeder 32 jaar was, huwde ze en verhuisde ze naar Dilsen”, vertelt Netjes enige dochter Marie-Claire Haeldermans. “Mama kwam uit een gezin van zeven kinderen. Ze was de tweede oudste in rij. Tot haar 90ste levensjaar woonde ze langs de Rijksweg in Dilsen. Intussen verblijft ze al tien jaar in het woonzorgcentrum en heeft ze het daar naar haar wens.”

“Turnen, wandelen en fietsen waren haar geliefde bezigheden met leeftijdsgenoten, maar momenteel doen haar benen het niet meer zo goed”, gaat Marie-Claire verder. “Netjes moeder werd bijna 99 jaar. Toen Netje zelf die leeftijd had, wilde ze graag 100 worden. We zijn fier op deze mooie leeftijd, het is toch iets speciaals.”

Miss Cecilia

“Zelf is Netje vooral fier dat ze ooit Miss Cecilia geweest is in Dilsen”, zegt Marie-Claire. “Ook is ze trots op de kleur van haar hazelnootbruine haar. De grijze haren zijn op één hand te tellen.”

Netje heeft twee kleinkinderen: Pascal en Inge. “Voor haar honderdste verjaardag mocht ze zelf een menu samenstellen”, vertelt Inge. “Ze koos voor varkenslammetje. Vandaag vieren wij als familie, maar ook de bewoners in het woonzorgcentrum mee haar 100ste verjaardag.”