Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet: waarom ontmoeting tussen koning Charles en Ursula von der Leyen kwaad bloed zet

Het bezoek van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aan het Verenigd Koninkrijk ging maandag niet onopgemerkt voorbij. Eerst bereikte ze in samenspraak met de Britse premier Rishi Sunak een belangrijk handelsakkoord over Noord-Ierland, nadien ging ze nog even op visite bij koning Charles. En vreemd genoeg leidde dat laatste tot meer controverse dan het eerste.