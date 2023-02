Senioren kunnen nu ook samen tafelen in ’s Herenelderen

Vanaf maart kunnen Tongerse senioren ook in het buurthuis Aldor van ’s Herenelderen ‘Samen Tafelen’. Eénmaal per maand kunnen ze er terecht voor een warme of koude maaltijd aan een democratische prijs van 8 euro (water inbegrepen). Dit initiatief is een organisatie van de Landelijke Gilde ’s Herenelderen.

Het ‘Samen Tafelen met Senioren’ project startte eind 2022 als een proeftuin. De vereniging leidt het initiatief, en kan voor ondersteuning rekenen op de medewerkers van het lokaal dienstencentrum De Piepel. Zo staat de vereniging in voor de afspraken met de traiteur (of cateraar) en voor de inschrijvingen. De stad Tongeren voorziet in een financiële tussenkomst en de verenigingen engageren zich om de maaltijden aan een budgetvriendelijke prijs aan te bieden.“Het project valt bij heel wat Tongerse senioren in de smaak. ‘Samen Tafelen’ in Rutten kan rekenen op een gemiddelde opkomst van 92 deelnemers, in Mal op 67 deelnemers en dit aantal blijft alsmaar stijgen,” zeggen initiatiefnemers van de proeftuin in Mal en Rutten, Caroline Wauters en Gilbert Leroy.De proeftuin is ook andere dorpsgemeenschappen en verenigingen niet ontgaan. Vanaf maart opent het buurthuis Aldor in ’s Herenelderen haar deuren. Ook zij kunnen rekenen op onze ondersteuning. De voorgestelde samenwerking beperkt zich voorlopig tot de maanden maart, april, mei en juni. Na interne evaluatie kunnen we een eventuele verlenging voor het najaar bekijken”, besluit Dirk Wijnen, Landelijke Gilde ’s Herenelderen.