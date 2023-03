Hoe een drama op het werk van Petra De Sutter haar vrouw voor een andere job deed kiezen: “In het bedrijf verklaarden ze me gek”

Achter elke sterke man of vrouw staat een andere sterke man of vrouw? Petra De Sutter (59) wil het niet meer horen. “Het is niet ‘achter’ maar ‘naast’. Claire heeft zoveel bijgedragen aan wat ik doe, het idee dat ze achter mij zou staan, kan ik niet verdragen.” Op Vrouwendag-ontbijt bij de vicepremier en haar echtgenote Claire Vanhoutte (52) in de Vlaamse Ardennen. “Wij weten dat we elkaar sterker maken.”