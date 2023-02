Identiteit van mysterieuze dame op affiche van E3 Saxo Bank Classic onthuld

“Net als de voorgaande jaren was het enorm plezant om deze banner te maken. In het verleden was er de commotie met de kikker en de damesjurk met blauwe slip. Vandaar mijn statement dit jaar met het sst-gebaar en de leuze: “Laat ons spreken over de koers’”, meldt de bedenker van de banner, Jacques Coussens. De E3 Saxo Bank Classic wordt op vrijdag 24 maart gereden.

© Geert Tresignie (GTG)