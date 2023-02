Pierre Serry, spilfiguur in Kasteelmoord, vrijgelaten met enkelband

Een week geleden besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat Pierre Serry de rest van zijn straf onder elektronisch toezicht thuis mag uitzitten. Daarmee werd ingegaan op de vraag van zijn raadsman Kris Vincke. Eerder werd ook al André Gyselbrecht (72), de opdrachtgever van de moord op kasteelheer Stijn Saelens (34), vrijgelaten. Pierre Serry werd beschouwd als de ‘fixer’ van de huurmoord. Hij krijgt thuis een enkelband geplaatst en moet verschillende voorwaarden naleven. Zo mag hij uiteraard geen nieuwe feiten plegen en moet hij onder meer ook zijn vrijwilligerswerk in een vogelopvangcentrum voortzetten.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Serry werd uiteindelijk veroordeeld omdat hij de uitvoerders zou hebben gezocht, op vraag van dokter André Gyselbrecht. Het lichaam van Saelens werd uiteindelijk aangetroffen in een put vlakbij het huis van Serry in Sint-Maria-Aalter.