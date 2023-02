Kleuters leven zich uit met sport en spel in sporthal Munsterbilzen

Munsterbilzen

In de sporthal in Munsterbilzen konden kleuters volop genieten van sport en spel, een organisatie van de sportdienst van Bilzen. “We wisselen af: eerst knutselen dan sporten”, vertelt begeleidster Silke. “Vooral het sportieve spreekt de kinderen enorm aan. Het aanbod is groot, van bal- en kringspelen tot hockey, een hindernisbaan, basketbal en tennis. Beweging is goed en prikkelt de motorische ontwikkeling.” En de actieve jongens en meisjes leefden zich uit in het gevarieerd aanbod. “Het basketbal en het springen vond ik heel fijn”, vertelt Gilles (6). (joge)