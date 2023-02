Kinderen gaan samen met Ridder Muis op zoektocht in het kasteel van Alden Biesen

Bilzen

In het kasteel van Alden Biesen kunnen kinderen zich uitleven tijdens een interactieve doe-expo. “De avontuurlijke Ridder Muis komt daarbij terecht in de middeleeuwen”, legt Tom van Gestel van Fabrique Fantastique uit. “In het kasteel worden de kinderen uitgedaagd met originele opdrachten en ontdekkingsmomenten. Het is een hoogstaande productie geworden met ook veel audio. Bovendien is het een belevingswereld voor kleine ridders in spe.”

De kinderen tussen 4 en 8 jaar en ook de ouders vinden het fantastisch. “Faye (4) vond alles heel spannend”, lacht haar mama. “Zeker het klimmen en springen was een avontuur op zich.” (joge)