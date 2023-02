Britse aristocrate en veroordeelde verkrachter na maanden op de vlucht opgepakt, pasgeboren baby nog spoorloos

Sofie Geusens Bron: The Guardian, BBC, Sky News, The Independent

Zij was een veelbelovende dramastudente en erfgename van een welgestelde aristocratische familie. Hij een veroordeelde verkrachter die al 20 jaar in een Amerikaanse cel had doorgebracht. Ze leerden elkaar kennen in 2016 en zonderden zich vrijwel meteen af van de buitenwereld. In september van vorig jaar ging het van kwaad naar erger. Constance Marten (35) bleek zwanger te zijn en het koppel besloot weg te trekken. Ze zwierven van het ene hotel naar het andere, kozen soms hun toevlucht in een hostel of Airbnb en betaalden telkens cash.

Op 5 januari verschenen ze opnieuw op de radar van de politie toen hun auto langs de M61 autosnelweg in Bolton stond. In panne en later uitgebrand. De politie merkte op dat Marten vermoedelijk in of rond de auto bevallen was van hun kindje en dat het nog geen twee dagen oud was, toen ze de auto langs de autosnelweg achterlieten.

Na die tegenslag probeerde Marten en haar vriend Mark Gordon (48) helemaal onder de radar te blijven. Op enkele dagen tijd reden ze met taxi’s van Bolton naar Liverpool, naar Harwich, naar Londen en uiteindelijk naar Newhaven, waar ze op 8 januari in de haven gespot werden. Taxichauffeurs getuigden dat ze wel degelijk een baby hadden gehoord. De politie maakte zich zorgen over het feit dat het paar “minstens een paar dagen constant in beweging en wakker leek te zijn - wat bijzonder vermoeiend moet zijn voor iemand die onlangs is bevallen zonder medische verzorging.” In plaats van hulp te zoeken, probeerden Marten en Gordon de politie actief te ontlopen en schermden ze hun gezicht telkens af wanneer er bewakingscamera’s in de buurt waren.

Het koppel werd op 7 januari gefilmd door bewakingscamera’s in Londen. — © PA

Koninklijke familie

Tegen eind januari loofden de speurders een beloning van 10.000 pond (zo’n 11.400 euro) uit voor wie tips had over de twee. En ook haar vader, een rijke filmproducent met banden met de koninklijke familie, deed een oproep in de pers. “Ook al blijven we op dit moment van elkaar vervreemd, ik sta klaar zoals ik altijd heb gedaan, en zoals de familie altijd heeft gedaan, om alles te doen wat nodig is voor je veilige terugkeer naar ons,” vertelde hij aan The Independent.

Dinsdag kwam de zaak in een stroomversnelling terecht. De politie deelde mee dat het koppel gearresteerd kon worden in Brighton, nadat een voorbijganger hen had herkend. Maar van de baby was geen spoor. De ouders, die door de politie verhoord werden, gaven niets kwijt over de toestand of locatie van hun kind. De speurders zouden bezorgd zijn dat de baby werd “blootgesteld aan temperaturen onder nul” en zijn “uiterst bezorgd” over het welzijn van het kindje. Een grote zoekactie werd op poten gezet met helikopters, drones en speurhonden, maar voorlopig zonder resultaat.