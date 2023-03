Vijf hoedenliefhebbers getuigen: “Ik krijg vaak te horen ‘dat je dát durft dragen’”

De hoed van onze inzending voor het Eurovisiesongfestival, Gustaph, ging bijna net zo vaak over de tongen als zijn nummer: you love it or you hate it. Dat weten ook deze vijf hoedenfans. Voor hen is een hoed het accessoire dat hun outfit afmaakt, dat zorgt voor cachet en ondertussen hun handelsmerk werd. Al merken ze dat niet iedereen overtuigd is, wij vinden het fantastisch. Chapeau voor deze vijf hoedendragers.