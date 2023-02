“Op school kan hij zich moeilijk concentreren”, maar Omar (12) en Thibe (14) schieten wél raak op BK boogschieten

Op het BK boogschieten in Wuustwezel heeft de Limburgse jeugd van zich doen spreken. Omar Van de Kerkhof (U13) uit Achel en Thibe Berckmans (U15) uit Lommel kroonden zich tot Belgisch kampioen. “Ik had niet verwacht dat ik ging winnen, want het was pas de eerste keer dat ik deelnam aan een BK.”

Feel Stinkens van Concordia Peer deed nog beter. Zowel in zijn eigen categorie (U21) als bij de volwassenen behaalde de jongeman een gouden medaille. Ook ploeggenote Emilie Smolders (U13) viel in de prijzen met een bronzen plak. Voorzitter en trainer Anita Vos van OS Neerpelt is erg trots op de prestaties van haar clubleden: “In de voormiddag waren er de voorrondes, waarbij ze elk dertig pijlen hebben moeten schieten. Namiddag volgden dan de zogenaamde afkampingen, waarbij de beste twee overbleven in de finale.”

Feel Stinkens en Emilie Smolders. — © rr

De 12-jarige Omar Van de Kerkhof uit Achel verbaasde vriend en vijand en niet in het minst zijn mama Claudia Nieuwenhuizen. “We kregen altijd maar te horen in school dat Omar moeite had om zich te concentreren. En je had Thibe en hem vorig weekend bezig moeten zien op dat BK. Net twee ijskonijntjes. Die concentratie leren ze natuurlijk voor een stuk tijdens de trainingen.” Omar bevestigt. “Ik ben nu ook veel rustiger geworden in het dagelijkse leven. Vroeger heb ik nog gevoetbald, maar dat vond ik niet meer zo leuk. Sinds corona ben ik met boogschieten begonnen. Ik train tweemaal per week en doe af en toe mee aan wedstrijden. Ik had niet verwacht dat ik ging winnen, want het was pas de eerste keer dat ik deelnam aan een BK.”

“Boogschieten is een heel amicale sport, waarbij de ouders ook applaudisseren als kinderen van andere clubs winnen”, pikt Claudia in. “Daar kunnen sommige voetbalouders nog wat van leren.”

“Bij boogschieten applaudisseren de ouders ook als kinderen van andere clubs winnen. Daar kunnen sommige voetbalouders nog wat van leren.” Omar Van de Kerkhof

© rr

175-jarige club

K.H.M. Oude Stam Sint-Sebastiaan Neerpelt bestaat al sedert 1846 (!). “In 2021 bestonden we reeds 175 jaar”, gaat Anita Vos verder. “Onze club telt momenteel 75 leden, waaronder een 30-tal jeugdspelers. Sedert een jaar of twee stroomt onze jeugd goed door naar het provinciale en nationale niveau dankzij de betere begeleiding. Een jaar of vijf geleden hebben we onze intrek genomen in nieuwe lokalen, waardoor er ook meer mensen zijn begonnen met boogschieten. Ook tijdens corona hebben we wel wat leden bijgewonnen. Elke derde zaterdag van de maand organiseren we kennismakingsdagen. De jeugd begint te schieten op zes meter. Daarna gaan ze over naar 18 en 21 meter. Wat onze doelstellingen nog zijn? We hopen de gemeente Pelt overtuigd te krijgen om hier buitenbanen aan te leggen, zodat we onze jeugd ook kunnen klaarstomen voor het schieten tot 90 meter. Af en toe doen we dat wel in een wei, maar dat is veel te veel gesleep met materiaal”, besluit Vos.

Heeft uw zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter, jong lid van de club... een sportieve prestatie neergezet waarvan u denkt ‘tja, dat is nu eens de moeite waard, zie’, aarzel dan niet. Bezorg ons een foto met wat tekst en uitleg. Wij zorgen er dan op onze beurt voor dat de knalprestatie van uw oogappel op onze website verschijnt. Da’s beloofd!