Waanzinnig verhaal: renner van Trek-Segafredo schiet kat van minister dood met luchtgeweer: “Ik wilde het gewoon testen”

Het lijkt een verhaal dat te bizar is om waar te zijn, maar Antonio Tiberi, ploegmakker van Jasper Stuyven bij Trek-Segafredo is wel degelijk veroordeeld voor het doodschieten van de kat van een minister terwijl hij een luchtgeweer wilde testen.

“Ik wilde gewoon testen hoe ver het geweer kon schieten”, verklaarde Tiberi volgens een verslag in Corriere Della Sera aan de rechter. De feiten speelden zich af in San Marino, waar Tiberi woont. De dwergstaat kent een gunstig belastingregime.

“Ik mikte op een verkeersbord en vervolgens op een kat, zonder de bedoeling om ze te doden. Ik wist niet dat een luchtgeweer een dier kon doden.”

De kat werd in het hoofd geraakt. Het dier was geadopteerd door de minister van Toerisme en Post van San Marino, Federico Pedini Amati. Het was de minister zelf die de politie belde. Die maakte verslag van de feiten, wat leidde tot een veroordeling en een boete van 4.000 euro.

Tiberi werd in 2019 wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. In 2021 werd hij prof bij Trek-Segafredo. Hij werd in de afgelopen UAE Tour zevende in het eindklassement.